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Cronaca

Cremona, al via la nuova illuminazione monumentale del centro storico

Il cantiere si sposterà sulla Cattedrale e sulle vie circostanti, completando un percorso di riqualificazione già avviato negli anni scorsi

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Sono partiti a Cremona i lavori per la riqualificazione dell’illuminazione monumentale del centro storico. Un intervento atteso da tempo, che interessa Palazzo Comunale, la Loggia dei Militi e, in una fase successiva, l’intero complesso della Cattedrale, come aveva spiegato l’assessore Luca Zanacchi qualche settimana fa in una nostra intervista. La prima fase riguarda Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi, dove i vecchi faretti verranno sostituiti con apparecchi di nuova generazione e con un impianto elettrico completamente rinnovato, migliorando l’illuminazione delle facciate su via Baldesio, Piazza del Comune e via Gonfalonieri.

Successivamente il cantiere si sposterà sulla Cattedrale e sulle vie circostanti, completando un percorso di riqualificazione già avviato negli anni scorsi.

Tra le novità principali   grazie alle nuove tecnologie,  Palazzo Comunale potrà essere illuminato con colori diversi durante le giornate di sensibilizzazione (verde per la SLA, rosa per l’8 marzo, rosso contro la violenza sulle donne), rispondendo a richieste avanzate da tempo dalle associazioni.

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