Bonazzoli: "Dobbiamo solo stare zitti, lavorare e continuare a lottare"

Federico Bonazzoli ha vestito la fascia di capitano nel match perso contro la Fiorentina. L’attaccante si è presentato in sala stampa visibilmente abbattuto e ha commentato la gara con toni molto dimessi.

Siete stati in ritiro, ma non si è vista una reazione.

“Non penso ci sia molto da dire stasera. Dobbiamo solo stare zitti, lavorare e continuare a lottare, ci stiamo giocando la vita”.

Hai avuto un’occasionissima dopo soli due minuti di gioco, ma De Gea ha respinto il tuo tiro ravvicinato.

“Mi sento responsabile, perché potevo fare di più, ma vi assicuro che non era un’occasione semplice, anche se può sembrare diversamente. Detto questo, però, mi assumo in pieno le mie responsabilità per non aver segnato”.

Il primo tempo non è stato all’altezza di uno scontro diretto salvezza come atteggiamento.

“Come ho detto prima non c’è molto da dire, ma tanto da fare. Dobbiamo tornare a fare punti. Dobbiamo e vogliamo restare in questa categoria. Stanno mancando tante cose. Dobbiamo fare di più tutti quanti”.

Dopo una buona prima parte di stagione, la Cremonese è incappata in una serie di 15 partite senza vittorie. Che spiegazione ti sei dato di fronte a questo calo di rendimento?

“Non lo so. Se lo sapessimo, avremmo la soluzione in mano. Non possiamo sfuggire alla verità e la realtà è che da 15 gare non vinciamo. Proprio per questo dobbiamo farci un esame di coscienza profondo. Questa roba non ci deve fare dormire la notte e non ci deve fare vivere sereni. Non dobbiamo mollare. Dobbiamo tornare quelli di prima”.

Come mai nessuna reazione nella ripresa?

“All’intervallo abbiamo cercato di essere positivi e, al rientro in campo, volevamo dare una sterzata alla partita. Ma c’è poco da spiegare. Sappiamo che dobbiamo fare di più e non ci nascondiamo. Tocca pedalare forte. E parlare il meno possibile in questo momento”.

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