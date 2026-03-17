Le pagelle di Cremonese-Fiorentina: i voti dei grigiorossi
Cremonese sconfitta: Audero incerto, difesa in difficoltà. Segna Okereke da subentrante, ma pochi spunti offensivi per i grigiorossi
AUDERO 5 – Non è nel suo momento migliore. Sfortunato sul primo gol, poi accusa il colpo.
CECCHERINI 6 – Ce la mette tutta, fatica sulle incursioni avversarie ma serve l’assist a Okereke.
FOLINO 5 – Perde la partita nella partita con Piccoli.
LUPERTO 5 – Sbaglia molto nelle due fasi.
BARBIERI 5,5 – Gli manca la sua solita brillantezza, fatica a incidere.
THORSBY 5 – Tocca pochi palloni, non trova la giusta posizione per la manovra offensiva.
BONDO 5,5 – Parte bene, poi va in affanno sulla pressione avversaria.
MALEH 5,5 – Si prende troppi pochi rischi nella metà campo avversaria.
F. MUSSOLINI 5 – Perde troppi duelli con Parisi e Dodó.
BONAZZOLI 5,5 – Fallisce una chance clamorosa in avvio di match.
DJURIC 6 – Solito lavoro prezioso, da lui nascono i pericoli per la Fiorentina.
GRASSI 5,5 – Ha una buona occasione nella ripresa, per il resto si vede pochissimo.
OKEREKE 6,5 – Entra bene, segna e si fa apprezzare palla al piede.
VANDEPUTTE 6 – Prova a incidere su calcio piazzato.
ZERBIN 5,5 – Qualche cross e conclusione nel finale, ma non basta.
TERRACCIANO sv