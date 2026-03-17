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Cremonese

Le pagelle di Cremonese-Fiorentina: i voti dei grigiorossi

di Simone Guarnaccia

Cremonese sconfitta: Audero incerto, difesa in difficoltà. Segna Okereke da subentrante, ma pochi spunti offensivi per i grigiorossi

Bondo e Gudmundsson
Fill-1

AUDERO 5 – Non è nel suo momento migliore. Sfortunato sul primo gol, poi accusa il colpo.

CECCHERINI 6 – Ce la mette tutta, fatica sulle incursioni avversarie ma serve l’assist a Okereke.

FOLINO 5 – Perde la partita nella partita con Piccoli.

LUPERTO 5 – Sbaglia molto nelle due fasi.

BARBIERI 5,5 – Gli manca la sua solita brillantezza, fatica a incidere.

THORSBY 5 – Tocca pochi palloni, non trova la giusta posizione per la manovra offensiva.

BONDO 5,5 – Parte bene, poi va in affanno sulla pressione avversaria.

MALEH 5,5 – Si prende troppi pochi rischi nella metà campo avversaria.

F. MUSSOLINI 5 – Perde troppi duelli con Parisi e Dodó.

BONAZZOLI 5,5 – Fallisce una chance clamorosa in avvio di match.

DJURIC 6 – Solito lavoro prezioso, da lui nascono i pericoli per la Fiorentina.

GRASSI 5,5 – Ha una buona occasione nella ripresa, per il resto si vede pochissimo.

OKEREKE 6,5 – Entra bene, segna e si fa apprezzare palla al piede.

VANDEPUTTE 6 – Prova a incidere su calcio piazzato.

ZERBIN 5,5 – Qualche cross e conclusione nel finale, ma non basta.

TERRACCIANO sv

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