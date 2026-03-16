La Fiorentina stravince lo scontro diretto con la Cremonese: 1-4

Una serata nera, una sconfitta pesante in chiave salvezza. La Cremonese cade allo Zini contro la Fiorentina. Il 4-1 finale porta le firme di Parisi, Piccoli, Dodò, Okereke e Gudmundsson.

Al 3’ prima grande occasione per i grigiorossi: filtrante aereo di Luperto per Bonazzoli che stoppa e calcia, De Gea si supera e respinge. Al 4’ invece Parisi, su sviluppi di punizione, mette alto. Al 9’ buona chance in contropiede per Maleh, che però anziché servire Bonazzoli tutto solo sceglie Floriani Mussolini, gli ospiti chiudono. Al 25’ Parisi punta Floriani Mussolini e calcia col destro, la palla dopo una deviazione finisce tra le gambe di Audero per l’1-0. Al 33’ la Viola raddoppia grazie al filtrante di Gosens per Piccoli che supera Audero in uscita per il 2-0. Nel finale di primo tempo Nicola avanza il raggio di azione di Thorsby, al fianco di Bonazzoli e alle spalle di Djuric.

Nella ripresa Nicola inserisce Okereke e Grassi per Thorsby e Bondo. Al 49’ è però la Fiorentina a trovare il tris con Dodò che percorre tutto il campo palla al piede, supera Floriani Mussolini e Audero per il 3-0. Al 57’ la Cremo prova a riaprirla: Ceccherini serve Okereke che col mancino in scivolata trova il 3-1. Al 61’ Mandragora ci prova da fuori, Audero mette in corner. Al 65’ Floriani Mussolini crossa dalla destra, Djuric incorna sul primo palo senza trovare la porta. Un minuto dopo Okereke colpisce di testa su corner battuto da Vandeputte, De Gea. Al 68’ spizzata di Djuric per Grassi che in controbalzo mette alto da ottima posizione. Al 70’ però la Fiorentina trova il 4-1 con Gudmundsson, che con un destro a giro supera Audero. Al 78’ ancora Okereke ci prova di testa, mettendo alto. Al minuto 80, su cross di Luperto, Zerbin sbuca sul secondo palo, ma mette a lato di poco. Tre minuti dopo Zerbin calcia al volo da fuori, palla a lato.

Finisce così 4-1 lo scontro diretto tra Cremonese e Fiorentina. Grigiorossi fermi ancora a quota 24 punti in terzultima posizione, a -3 dal Lecce e a -4 proprio dai viola.

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