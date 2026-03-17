La Sagra dello scalogno piacentino premiata a Roma

La Sagra dello scalogno piacentino di Castelvetro è stata premiata come “Sagra di qualità nazionale” in Senato da parte dell’ Unpli (Unione nazionale Pro loco italiane).

A ritirare il premio il presidente della Pro Loco di Castelvetro Gabriele Papa ma anche la sindaca Silvia Granata e l’assessore Pier Luigi Fontana, molto emozionati.

“Questo è un momento molto importante per la valorizzazione del nostro territorio, le sagre costituiscono il nostro punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Quest’anno contiamo 69 sagre ed eventi di qualità certificati, in un processo che vuole dare sempre più un’impronta di qualità ai territori e agli oltre 50 milioni di visitatori che frequentano le nostre manifestazioni” ha detto Antonino La Spina, presidente nazionale dell’Unpli – Unione nazionale Pro Loco d’Italia, alla premiazione.

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