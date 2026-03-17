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Marijuana al posto dei cosmetici, scoperto laboratorio clandestino nel varesotto

BERGAMO (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Bergamo hanno individuato una società attiva nella coltivazione e nella commercializzazione di marijuana. L’indagine ha tratto origine dai quotidiani controlli doganali svolti dai finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Orio al Serio in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Partendo da un approfondimento sulle attività di import export di una società di spedizione attiva nello scalo aeroportuale bergamasco, i militari hanno scoperto come un’azienda del varesotto, apparentemente attiva nel settore del commercio all’ingrosso di cosmetici, fosse in realtà dedita all’esportazione di ingenti quantità di stupefacenti.

mgg/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)

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