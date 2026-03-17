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Migranti, Alarm Phone: “17 morti in tempesta Mediterraneo”

(Adnkronos) – “Secondo le nostre fonti 17 persone non sono sopravvissute alla tempesta”. A dirlo è Alarm Phone che due giorni fa aveva lanciato un sos per un’imbarcazione con una sessantina di migranti a bordo in balia delle onde alte e alle deriva nel Mediterraneo centrale. Ancora ieri le persone risultavano disperse. “La loro ultima posizione nota era al centro di una violenta tempesta”.  

Oggi il drammatico epilogo. In 17 sarebbero morti, gli altri sopravvissuti, invece, sono stati stati riportati in Libia. “Si trovano adesso in un centro di detenzione – dice l’ong -. Queste morti e queste esperienze traumatiche avrebbero potuto essere evitate”.  

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