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Napoli, sequestrati 80 mila litri di gasolio di contrabbando

NAPOLI (ITALPRESS) – Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato, ad Acerra (NA), oltre 80.000 litri di gasolio per autotrazione commercializzati illecitamente in evasione di imposta, un’autocisterna con targa italiana, un autoarticolato con targa polacca, 2 elettropompe, un impianto per il rifornimento per autocisterne realizzato clandestinamente e 132 contenitori in plastica da 1.000 litri cadauno. Quattro persone sono state denunciate.

trl/mgg/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)

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