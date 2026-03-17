Un viaggio a puntate nei luoghi dove adolescenti e ragazzi si ritrovano. E insieme a loro, alcuni educatori che non si fermano agli errori e alle etichette, ma ascoltano, stanno, propongono. È quello che racconta Casa mia, la serie podcast prodotta da Mondo Padano e pubblicata col marchio “Quarto piano”, il nuovo contenitore in cui confluiranno i contenuti audio del settimanale.

Si ascolta su tutte le piattaforme gratuite e il trailer è già disponibile da oggi. Ogni martedì, una puntata che racconta gli incontri con alcuni giovani della nostra provincia, stranieri e non, e che ha permesso di parlare con loro, scoprirne i sogni, le ferite e le ambizioni, l’attaccamento ai quartieri e ai paesi in cui vivono e che sentono casa loro.

Ma soprattutto, è stata l’occasione per toccare con mano quanto il rapporto umano con quegli educatori sia la vera casa dove questi ragazzi si sentono presi sul serio, scoprono di valere, si lasciano correggere. La prima puntata uscirà martedì 24 marzo.

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