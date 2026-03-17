Quartiere Po, assemblea animata. Gli assessori: "Presto interventi"

Un dibattito vivace ha caratterizzato l’assemblea pubblica del Comitato di Quartiere 10, svoltosi all’oratorio di Cristo Re nel pomeriggio di lunedì.

I cittadini hanno esposto ai rappresentanti comunali intervenuti – il vice sindaco Francesca Romagnoli (con delega ai quartieri) e gli assessori Simona Pasquali e Luca Zanacchi – le problematiche che incontrano ogni giorno, a partire dalla sistemazione del verde, con scarsità degli sfalci e della potatura delle piante in varie zone del quartiere.

E ancora, il problema dell’asfalto pieno di buche, la sporcizia al laghetto della pista ciclabile, la pericolosità di viale Po e di via Portinari del Po a causa della velocità dei veicoli. Ma anche la questione della sicurezza e la necessità di più telecamere.

L’assessora Pasquali ha risposto in merito alla manutenzione del verde, elencando i lavori già fatti, e annunciato che presto partiranno gli sfalci. L’assessore ha anche fatto sapere che la fontana di piazza Cadorna verrà riattivata in aprile, dopo una lunga serie di lavori “con cui abbiamo sostituito quasi tutto”.

L’assessore Zanacchi ha invece illustrato la situazione relativa al piano per le asfaltature di strade e marciapiedi, le cui condizioni sono tra le problematiche più sentite dai residenti. Sono previsti, ha detto l’assessore, “interventi su via Massarotti, via Del sale via Mincio, via Paolucci de Calboli”.

Zanacchi ha risposto anche nel merito dell’illuminazione pubblica carente e dei black out frequenti. La situazione, ha spiegato, verrà risolta con una serie di investimenti con ammodernamenti alla rete elettrica. “Una Reti ha setto che siamo tra le 10 città con il minor numero di black out” ha spiegato ai cittadini.

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