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‘Un uovo per la vita’, Lega serie B con Ail per la ricerca sui tumori del sangue

(Adnkronos) – Fare squadra per la solidarietà. Con questo spirito la Lega serie B rinnova il sostegno all’iniziativa ‘Uova di Pasqua Ail’ dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, in occasione della 31esima giornata della Serie Bkt, turno infrasettimanale del campionato. L’iniziativa anticipa il tradizionale appuntamento Ail del 20, 21 e 22 marzo, con le uova di Pasqua in 5mila piazze italiane, giunto alla 33esima edizione. Un impegno concreto per sensibilizzare tifosi e appassionati nei confronti della ricerca scientifica contro i tumori del sangue, sottolineando quanto sia importante l’apporto che ognuno di noi può offrire. 

“Il calcio, ancora una volta, dimostra di poter essere un potente veicolo di solidarietà e partecipazione che, grazie al coinvolgimento di tutte le società e delle comunità, può contribuire in maniera impattante a dare speranza per un futuro migliore ai pazienti e alle loro famiglie”, afferma Paolo Bedin, presidente della Lega serie B, ringraziando “Ail e tutti i volontari che da anni si occupano di questo progetto con encomiabile dedizione e grande spirito di sacrificio, a sostegno di una causa di straordinario valore che merita il sostegno di tutti”. Gaetano Biallo, direttore generale Ail nazionale, sottolinea che “lo sport, e il calcio in particolare, hanno una straordinaria capacità di parlare a milioni di persone e di unire le comunità attorno a valori positivi. Per questo siamo grati alla Lega serie B e a tutte le società che hanno scelto di sostenere l’iniziativa Ail. Il 20, 21 e 22 marzo – ricorda – tornano in 5mila piazze italiane le uova di Pasqua Ail, contribuendo a diffondere un messaggio di solidarietà e vicinanza ai pazienti con tumore del sangue e alle loro famiglie. Ogni gesto di partecipazione ci aiuta a sostenere la ricerca scientifica e i servizi di assistenza, offrendo speranza e nuove opportunità di cura”. 

Nel corso di tutte le gare della giornata saranno previste specifiche attivazioni negli stadi, informa una nota: dai led bordocampo ai messaggi speaker, dalle immagini sui maxischermi fino a una grafica televisiva dedicata, con l’obiettivo di amplificare il messaggio della campagna e invitare la grande famiglia della B a sostenere la raccolta fondi attraverso le uova di Pasqua Ail. L’iniziativa sarà inoltre accompagnata da contenuti social diffusi in sinergia con tutti i club, a testimonianza di un forte senso di partecipazione e aggregazione che coinvolge l’intero movimento. Da oltre 55 anni l’associazione, con le sue 83 sezioni provinciali e gli oltre 17mila volontari in tutta Italia, promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma; assiste i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso della malattia, offrendo loro servizi, conoscenza e comprensione, per migliorarne la qualità della vita e sostenerli nel percorso di cura. 

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