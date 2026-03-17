Zigzagava in motorino con tasso alcolico cinque volte oltre il limite: nei guai 60enne

Guidava con un tasso alcolico di 2,50 g/l, cinque volte il limite consentito: è così finito nei guai un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine, fermato nella serata del 16 marzo dai Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio.

Erano circa le 20 quando i militari hanno notato l’uomo, a bordo di un motorino, mentre procedeva con un’andatura zigzagante lungo via Martiri della Libertà. La pattuglia l’ha fermato per un controllo e lo ha sottoposto a etilometro, accertando l’abuso alcolico. E’ quindi scattata la denuncia, seguita dall’immediato ritiro della patente e dal sequestro amministrativo del veicolo.

La vicenda, tuttavia, non si è conclusa qui. I Carabinieri si sono infatti recati presso l’abitazione dell’uomo, per le procedure di affidamento in custodia del ciclomotore, e qui il 60enne, alla presenza dei parenti, ha iniziato a rivolgere ripetute e insistenti offese nei confronti dei militari operanti. Per tale motivo è stato denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale.

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