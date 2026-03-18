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Inflazione in aumento a febbraio

ROMA (ITALPRESS) – A febbraio, secondo quanto rileva l’Istat, l’inflazione registra una variazione del +0,7% su base mensile e del +1,5% su base annua; la stima preliminare era +1,6%, confermando un’accelerazione rispetto al mese precedente, seppur leggermente inferiore alle attese. L’andamento è influenzato soprattutto dall’aumento dei prezzi nei servizi, in particolare nei trasporti e nelle attività ricreative, culturali e legate alla cura della persona, che mostrano rincari più marcati. Anche gli alimentari non lavorati risultano in crescita, incidendo sul costo della vita quotidiana. Al contrario, si osserva un rallentamento per gli alimentari lavorati, mentre continua la diminuzione dei prezzi energetici. L’inflazione di fondo evidenzia una risalita, segnalando pressioni più persistenti al netto delle componenti più volatili. I prezzi dei beni restano complessivamente stabili o in lieve calo, mentre quelli dei servizi accelerano, ampliando il divario tra i due comparti.

/gtr

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