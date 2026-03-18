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Cronaca

Ladri alle piscine comunali: il colpo, nella notte. Via l'incasso

I malviventi si sono introdotti nella struttura entrando dalla porta sul retro. Una volta dentro si sono impossessati del bottino, ancora da quantificare

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Furto, nella notte, alle piscine comunali di Piazzale Atleti Azzurri D’Italia. Ignoti sono riusciti ad introdursi all’interno della struttura entrando dalla porta sul retro.

Una volta dentro, i ladri si sono impossessati dell’incasso della giornata. Di quanto accaduto, una volta resisi conto della visita dei malviventi e dell’ammanco, che deve ancora essere quantificato, i responsabili hanno avvertito le forze dell’ordine.

Sul posto per il sopralluogo e i rilievi sono interventi gli agenti della Questura.

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