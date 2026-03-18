Ladri alle piscine comunali: il colpo, nella notte. Via l'incasso

Furto, nella notte, alle piscine comunali di Piazzale Atleti Azzurri D’Italia. Ignoti sono riusciti ad introdursi all’interno della struttura entrando dalla porta sul retro.

Una volta dentro, i ladri si sono impossessati dell’incasso della giornata. Di quanto accaduto, una volta resisi conto della visita dei malviventi e dell’ammanco, che deve ancora essere quantificato, i responsabili hanno avvertito le forze dell’ordine.

Sul posto per il sopralluogo e i rilievi sono interventi gli agenti della Questura.

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