Cronaca
Ladri alle piscine comunali: il colpo, nella notte. Via l'incasso
I malviventi si sono introdotti nella struttura entrando dalla porta sul retro. Una volta dentro si sono impossessati del bottino, ancora da quantificare
Furto, nella notte, alle piscine comunali di Piazzale Atleti Azzurri D’Italia. Ignoti sono riusciti ad introdursi all’interno della struttura entrando dalla porta sul retro.
Una volta dentro, i ladri si sono impossessati dell’incasso della giornata. Di quanto accaduto, una volta resisi conto della visita dei malviventi e dell’ammanco, che deve ancora essere quantificato, i responsabili hanno avvertito le forze dell’ordine.
Sul posto per il sopralluogo e i rilievi sono interventi gli agenti della Questura.
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