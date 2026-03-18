Maltrattamenti in famiglia: 52enne arrestato. Dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di carcere

Dovrà scontare in carcere una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti, nei confronti della moglie: a finire a Ca’ del Ferro un 52enne cremonese, arrestato dai Carabinieri di Castelverde, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cremona.

L’uomo era stato denunciato più volte dalla ex moglie per ripetuti aggressioni fisiche e verbali. In più circostanze l’aveva insultata, minacciata di morte e di violenze e aggredita con pugni e calci anche in presenza dei figli minori, provocandole delle lesioni.

I fatti erano stati oggetto di giudizio da parte del Tribunale di Cremona e la sentenza è ora divenuta definitiva.

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