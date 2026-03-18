Morelli vince a Lignano nei 50 rana: "Bella gara, deciso negli ultimi metri"

Non una gara dominata, ma una gara costruita metro dopo metro. A Lignano Sabbiadoro, nella tappa italiana delle Para Swimming World Series, Efrem Morelli porta a casa la vittoria nei 50 rana SB3, al termine di una prova rimasta aperta fino agli ultimi metri.

“La gara è andata bene, ho vinto il 50 rana. Secondo è arrivato l’austriaco Andreas Ernhofer. Siamo arrivati molto vicini, è stata una bella gara, combattuta fino alla fine, sono partito in testa, però lui mi ha ripreso sul finale”, racconta l’atleta tesserato Canottieri Baldesio e Fiamme Oro.

Il successo arriva nella seconda tappa del circuito internazionale, disputata nella piscina olimpica del Bella Italia & Efa Village, in un contesto di alto livello che ha visto la partecipazione dei migliori nuotatori paralimpici e due record mondiali nel corso della manifestazione.

Per l’Italia, che ha chiuso al primo posto nel medagliere, la vittoria di Morelli si inserisce in un quadro di risultati importanti: “È stata una buona trasferta, come prima gara importante dell’anno. Sono abbastanza soddisfatto dei risultati ottenuti. Adesso però bisogna continuare a lavorare tanto, perché probabilmente l’Europeo sarà a settembre anche se non si sa ancora la data e neanche il luogo”.

Il calendario prosegue con appuntamenti più ravvicinati: “Il prossimo appuntamento saranno i campionati regionali a Cremona il 12 aprile. E poi un’altra tappa di World Series in Germania a maggio”.

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