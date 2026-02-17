Morelli riparte da Bologna: vittoria nei 50 rana e rotta su Lignano

Dopo mesi di lavoro lontano dai riflettori, Efrem Morelli, portacolori della Canottieri Baldesio e delle Fiamme Oro, arriva un nuovo successo al meeting di Bologna, primo banco di prova dopo i Mondiali dello scorso anno.

Il nuotatore paralimpico cremonese ha vinto i 50 rana, firmando un riscontro cronometrico incoraggiante in vista dei prossimi impegni internazionali. “Domenica è stata la mia prima gara dopo il mondiale – ha spiegato -, era da settembre che non gareggiavo. È stata una buona gara e anche in vista della World Series che ci sarà tra un mese a Lignano Sabbiadoro. Ho avuto delle buone sensazioni: i tempi erano buoni e diciamo che sono soddisfatto”.

Un rientro costruito con pazienza dopo la rassegna iridata con una vittoria nei 50 rana a conferma della solidità tecnica dell’atleta Baldesio, che ha scelto di rimettersi in gioco vicino a casa, a Bologna, per la prima tappa di un percorso che guarda già avanti.

Il prossimo appuntamento è infatti la World Series di Lignano Sabbiadoro, in programma a metà marzo, snodo fondamentale del calendario internazionale paralimpico, mentre resta ancora da definire uno degli obiettivi principali dell’anno: “Siamo ancora in attesa di sapere se ci sarà o no il campionato europeo. Non abbiamo ancora una data o un luogo. Speriamo di avere notizie nelle prossime settimane riguardo a quello che sarebbe l’obiettivo principale della stagione”, conclude Efrem Morelli.

