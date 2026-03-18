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Cremonese

Nicola: "Lascio con la convinzione che insieme saremmo potuti arrivare all’obiettivo"

L'ex tecnico grigiorosso ha salutato Cremona attraverso i suoi profili social

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Mentre è arrivata l’ufficialità di Marco Giampaolo sulla panchina della Cremonese, Davide Nicola ha affidato ai suoi profili social il saluto ai colori grigiorossi che riportiamo integralmente.

“Si conclude oggi il mio percorso alla guida della US Cremonese in Serie A. Desidero ringraziare la società per l’opportunità di guidare questa squadra in una stagione così impegnativa. È stato un percorso intenso, affrontato con dedizione e grande senso di responsabilità. Un ringraziamento speciale va ai calciatori e a tutte le persone che operano all’interno del club con competenza e passione.

Un pensiero particolare è rivolto ai tifosi della Cremonese, che hanno sostenuto la squadra con attaccamento e rispetto per tutta la stagione. Lascio con la convinzione che insieme saremmo potuti arrivare all’obiettivo.

Grazie a tutti”.

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