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Polizia e Fastweb+Vodafone, un podcast contro la violenza di genere online

ROMA (ITALPRESS) – “Quel corpo non è il mio” è il nuovo podcast della Polizia di Stato e Chora Media, in collaborazione con Fastweb + Vodafone, presentato alla Camera dei Deputati, che racconta la storia vera di un gruppo di ragazze la cui immagine è stata utilizzata per creare deepfake pornografici, a partire dal racconto di una di loro.
Scritto e narrato dall’autrice Camilla Ferrario, il podcast racconta in 5 puntate una vicenda realmente accaduta, affrontandola da diverse prospettive con l’obiettivo di offrire un supporto concreto a tutte le persone che, direttamente o indirettamente, possono trovarsi coinvolte in situazioni di violenza digitale.
mec/mgg/gsl

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