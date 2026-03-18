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Referendum, Capone “Vittoria sì ripristinerebbe fiducia cittadini-giustizia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Votiamo sì al referendum perché è importante ricondurre la magistratura alla divisione delle carriere: questo creerebbe immediatamente un distacco dall’influenza delle correnti all’interno della magistratura stessa e quindi il ripristino di un rapporto di fiducia tra i cittadini e la giustizia”. Lo sottolinea il segretario generale di Ugl Francesco Paolo Capone a margine dell’incontro Perché votare sì, tenutosi alla Ex Real Fonderia alla Cala a Palermo. “Non c’è alcuna preoccupazione rispetto alla libertà della magistratura e agli organi di autogoverno – aggiunge Capone, – Questa è semplicemente un’operazione che mette l’imputato e il suo avvocato sullo stesso piano del giudice che fa le indagini, di fronte a un giudice che vede giudicare. I toni si sono esacerbati: chi sostiene il no non ha utilizzato razionalità nei confronti di una riforma approvata dal parlamento e che aveva bisogno della conferma referendaria dei cittadini. Si è voluto spostare il tiro sul sì o no al governo Meloni: questo referendum per loro è diventato una frontiera per abbattere l’esecutivo di centrodestra, ma è una speranza inutile sia perché sono certo che vincerà il sì sia perché si tratta di una scelta che i cittadini possono fare liberamente. Il governo sta facendo bene e speriamo che continui a farlo a lungo”.

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