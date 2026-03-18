Cronaca
Studente in classe con il coltello, caos all'istituto Einaudi
Mercoledì mattina, un adolescente armato di coltello ha scatenato il panico all'istituto Einaudi. Levata di scudi dei genitori
Caos all’istituto Einaudi mercoledì mattina, quando uno studente si è presentato a scuola armato di un coltello da cucina, seminando il terrore tra i compagni.
Una situazione concitata, che ha costretto gli insegnanti ad allertare i Carabinieri.
Il giovane, appena 14enne, è stato identificato dai militari, che hanno provveduto anche a sequestrare l’arma.
Grande lo sgomento da parte dei genitori degli altri studenti, che in queste ore, con giri di telefonate e messaggi, hanno espresso il proprio disappunto.
Diverse famiglie hanno deciso di non mandare più i propri figli a scuola finchè l’istituto non avrà preso provvedimenti nei confronti del 14enne.
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