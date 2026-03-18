Ubriaco al volante fugge dalla polizia: 43enne multato e denunciato

Dopo un rocambolesco inseguimento, nella notte dello scorso 15 marzo, una Volante della Questura di Cremona è riuscita a bloccare un’auto con alla guida un cittadino italiano di 43 anni in stato di ebbrezza.

L’uomo, che all’inizio era stato intercettato nei pressi del parcheggio della Fiera di Cremona, alla vista degli agenti si è dato immediatamente alla fuga ad alta velocità, ignorando i ripetuti segnali di alt della Volante.

Il mezzo è stato fermato pochi minuti dopo grazie anche alla prontezza dei poliziotti. Sul posto è poi sopraggiunto anche un equipaggio della stradale che ha sottoposto il conducente al test alcolemico.

L’uomo è stato sanzionato, denunciato e per lui è scattato il ritiro della patente.

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