Zls, Guidesi: "L'iter è concluso, ora bisogna riempire il contenitore"

Mesi cruciali per l’istituzione della Zona Logistica Semplificata (Zls) nella provincia di Cremona, che ha raggiunto una fase operativa con l’apertura delle manifestazioni di interesse per i progetti di investimento. A marzo Regione Lombardia ha approvato l’avviso per selezionare progetti di investimento pubblico-privati all’interno delle zone logistiche.

Se ne è parlato in un convegno in Fiera a Cremona, organizzato dal quotidiano La Provincia, dal titolo Aumentare la forza attrattiva di Cremona grazie alle zone logistiche semplificate. Presenti sindaci del territorio, rappresentanti delle istituzioni e delle categorie economiche, autorità civili e militari.

Al convegno è intervenuto anche l’assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi, il quale ha fatto il punto della situazione. “Oggi l’iter è completo” ha detto Guidesi. “La scatola è composta e va riempita. Oggi c’è un’opportunità dal punto di vista del credito d’imposta, che grazie anche al lavoro dei parlamentari territoriali è stata resa strutturale per il triennio. C’è anche un’opportunità dal punto di vista della semplificazione autorizzatoria. Inoltre c’è uno strumento di Regione Lombardia, che oggi viene presentato ai Comuni affinché queste aree possano essere ulteriormente accessibili anche dal punto di vista infrastrutturale”.

Quanto alle zone di innovazione e sviluppo (Zis)? “Per noi è una strategia nuova. E’ è uno sguardo che la Regione rivolge al 2030-2050. Tutto significa ribadire le peculiarità e le tradizioni manifatturiere lombarde anche a livello territoriale e innovarle, rinnovarle attraverso un ecosistema che guarda il 2030-2050 con un lavoro d’insieme” ha concluso Guidesi.

© Riproduzione riservata