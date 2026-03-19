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Automotive, nelle aziende è mancato l’utilizzo completo del sistema ESG

MILANO (ITALPRESS) – “E’ stato aperto un dibattito critico importante sul fatto che alcune aziende, soprattutto nel settore automotive, hanno visto premiati i manager per i progressi nella transizione climatica, mentre la trasformazione industriale produce costi sociali molto elevati a partire dalle perdite di posti di lavoro e dall’impatto sui territori, con la chiusura di stabilimenti e licenziamenti. Il futuro dell’impresa deve guardare al lungo periodo e questo ovviamente non può prescindere dai temi che riguardano la salvaguardia del lavoro e delle competenze e dei territori e quindi anche della coesione sociale”. A dirlo Monica Billio, docente dell’Università Cà Foscari di Venezia e Coordinatrice del Centro di Competenza Transpareens, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
fsc/gsl

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