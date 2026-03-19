Case comunali, obiettivo recupero: riadattati 6 alloggi grazie alle alienazioni

Cambia il piano delle alienazioni del Comune di Cremona: un piccolo appartamento in via del Giordano è stato venduto per 26 mila euro, una cifra che l’amministrazione ha deciso di reinvestire completamente nel recupero di alloggi ERP, gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica destinati alle famiglie in difficoltà. “Riusciremo a riaprire e riconsegnare alla comunità 5 o 6 alloggi”, commenta Paolo Carletti assessore al Patrimonio comunale.

Un intervento definito “il primo passo” di una strategia più ampia, che punta ad aumentare il numero di appartamenti disponibili per rispondere alla crescente domanda abitativa. “È una buona pratica che vogliamo portare avanti. Abbiamo ancora ferma alla Sovrintendenza l’alienazione di due importanti cespiti, che avrebbero già anche un compratore. Se si sbloccassero, potremmo riadattare diversi altri appartamenti e speriamo che avvenga presto”.

Il lavoro sul patrimonio abitativo riguarda anche interventi già programmati e cantieri in corso, distribuiti in varie zone della città.

“Accanto a questo abbiamo i 24 appartamenti tra via Valdipado e via Vecchia, i 35 alloggi in via Radaelli e i 10 appartamenti recuperati in Casa Elisa Maria. Con tutti questi interventi, tra qualche anno il patrimonio degli appartamenti agibili del Comune tornerà a essere davvero importante”.

Un percorso quindi graduale, ma con obiettivi chiari: aumentare l’offerta di edilizia pubblica e restituire alla città spazi abitativi rimasti per troppo tempo inutilizzati.

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