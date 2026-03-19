Cina, un edificio di 6 piani assemblato in soli 46 giorni. Le immagini

Come costruire con i Lego ma nella vita reale: a Pechino un edificio di sei piani è stato assemblato dalle fondamenta fino alla sommità in appena 46 giorni, nell’ambito di un programma di riqualificazione urbana. Il metodo non è solo veloce, ma anche ecologico: il 75% in meno di rifiuti nel cantiere e il 30% in meno di emissioni di carbonio. (XINHUA/ITALPRESS)mec/abr/mca1

(Fonte video: Xinhua)