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19 Mar 2026 Coltello a scuola, rappresentanti di classe chiedono incontro a preside e insegnanti
Cronaca

Coltello a scuola, rappresentanti di classe chiedono incontro a preside e insegnanti

di Laura Bosio

La vicenda risale a mercoledì mattina, quando un 14enne si è recato a scuola armato di un coltello da cucina, seminando il terrore tra i compagni

L'istituto Einaudi di Cremona
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All’indomani dell’episodio del coltello a scuola, molte sono le perplessità dei genitori della classe dell’Einaudi coinvolta nella vicenda, ma anche di altri studenti. A partire dal fatto, fanno sapere alcuni genitori, che dalla scuola “non è giunta alcuna informazione ufficiale su quanto accaduto”.

Per esaminare la situazione, nella giornata di venerdì i rappresentanti di classe incontreranno preside e insegnanti per chiedere chiarimenti e discutere della vicenda. Le richieste avanzate sono che vengano presi provvedimenti per tutelare gli studenti da comportamenti violenti e pericolosi.

Secondo quanto raccontano i genitori, il 14enne responsabile del gesto aveva già, in passato, creato problemi in classe. Poi, nella giornata di mercoledì, l’episodio più grave: il giovane è entrato a scuola con un coltello da cucina, puntandolo contro i compagni e seminando il terrore. Una situazione concitata, gestita però con sangue freddo dalla scuola, che ha prontamente chiamato i Carabinieri.

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