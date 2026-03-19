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Eurovision, Elettra Lamborghini verso la conduzione italiana con Gabriele Corsi

(Adnkronos) –
Elettra Lamborghini verso la conduzione italiana dell’Eurovision Song Contest che si terrà alla Wiener Stadthalle di Vienna dal 12 al 16 maggio e sarà trasmesso su Rai2 e su Rai1. Lo scrive oggi ‘Il Giornale’, sottolineando che la cantante, dopo aver partecipato in gara all’ultimo Festival di Sanremo con la canzone ‘Voilà’ (arrivata 26esima), affiancherebbe Gabriele Corsi alla sua sesta conduzione consecutiva dell’Eurovision.  

Lamborghini succederebbe dunque a Big Mama che l’anno scorso aveva condotto con Corsi l’edizione andata in scena a Basilea.  

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