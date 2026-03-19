Folla alla cerimonia in memoria di Alessandro Costa, a un anno dalla morte

Una vera e propria folla si è radunata giovedì pomeriggio nella chiesa di Cristo Re, per prendere parte alla cerimonia in memoria di Alessandro Costa, a un anno dalla sua tragica scomparsa.

Amici e parenti si sono stretti ancora una volta per ricordare il giovane, morto all’età di 35 anni a causa di un’infezione batterica che non gli aveva lasciato scampo. Aveva iniziato a non sentirsi bene alcuni giorni prima, poi il tracollo improvviso, poche settimane prima delle nozze, già organizzate, con la sua compagna.

Un ragazzo che tutti conoscevano, calciatore del Chieve, prima categoria, in cui ricopriva il ruolo di difensore centrale, lavorava nel mondo della scuola ed era impegnato nel sociale. La sua passione per il calcio l’aveva portato a prestare la propria opera anche come allenatore, per i bambini della Sported Maris, ma anche a seguire la Cremonese ogni volta che poteva, anche in trasferta.

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