Giorgetti e la foto con il fondatore della Lega Nord, l’addio a Umberto Bossi

(Adnkronos) – Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, posta un foto con Umberto Bossi su X, entrambi sorridenti e giovani. Non ci sono commenti che accompagnano il ricordo. Il fondatore e leader storico della Lega è morto oggi, a Varese, all’età di 84 anni.

La foto è stata scatta agli inizi della militanza politica nella Lega. Il titolare di via XX settembre rende così omaggio al fondatore del suo partito, scomparso oggi.