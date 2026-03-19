Grimaldelli Srl tra le 70 imprese più competitive della Lombardia

L’azienda cremonese Grimaldelli Srl è stata premiata oggi a Milano tra le 70 imprese più competitive della Lombardia nell’ambito del 68° evento nazionale di Industria Felix Magazine, svoltosi presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

Il riconoscimento, assegnato a seguito di un’approfondita inchiesta realizzata in collaborazione con Cerved, valorizza le aziende più performanti dal punto di vista gestionale, affidabili finanziariamente e capaci di distinguersi per solidità e crescita nel panorama imprenditoriale regionale.

In rappresentanza della provincia di Cremona, Grimaldelli Srl si è distinta per le proprie performance economico-finanziarie, entrando a far parte di un ristretto gruppo di eccellenze lombarde selezionate attraverso un innovativo algoritmo di analisi dei bilanci e validate da un comitato scientifico qualificato.

L’evento, che celebra il decennale dell’edizione lombarda di Industria Felix, ha riunito top manager, imprenditori e istituzioni, offrendo una fotografia aggiornata del sistema produttivo regionale: oltre 42 mila imprese analizzate, con un fatturato complessivo superiore a 1.561 miliardi di euro e una crescita dei ricavi pari al 6,6%.

Nel corso della mattinata sono intervenuti, tra gli altri, l’eurodeputato Carlo Fidanza e il vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone, a testimonianza del valore strategico dell’iniziativa per il tessuto economico del territorio.

“Questo riconoscimento rappresenta per noi un’importante conferma del lavoro svolto negli anni – dichiara Claudio Grimaldelli, Amministratore di Grimaldelli Srl –. Essere premiati da Industria Felix significa vedere riconosciuti impegno, solidità e visione strategica. È un risultato che condividiamo con tutto il nostro team e che ci spinge a continuare a investire in crescita, innovazione e qualità, mantenendo sempre un forte legame con il territorio”.

La premiazione rappresenta per Grimaldelli Srl un ulteriore passo nel percorso di sviluppo aziendale, confermando il ruolo dell’azienda come realtà di riferimento nel panorama imprenditoriale locale e regionale. La giornata si è conclusa con un momento di networking tra le imprese premiate e i principali stakeholder del sistema economico-finanziario, consolidando relazioni e nuove opportunità di sviluppo.

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