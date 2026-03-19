Morte Bossi, il cordoglio dei leghisti del territorio cremonese

Lutto anche nel mondo politico cremonese per la morte dello storico leader della Lega, Umberto Bossi.

“È stata la persona che mi ha fatto amare la politica da ragazzo” racconta Simone Bossi, segretario provinciale del Carroccio.

“Affascinato dal suo genio ribelle visionario e determinato, da quel vocione forte che urlava Padania Libera! Per me rimarrà sempre il Capo e porterò nel mio cuore per sempre il suo ricordo.

È una brutta giornata…perdiamo un grande punto di riferimento”.

Grande cordoglio anche da parte della consigliera provinciale Jane Alquati.

“La notizia mi ha commosso profondamente e tanti sono i ricordi che mi tornano in mente” commenta. “Il più caro fu il suo comizio in Piazza Cavalli a Piacenza dove andai di nascosto in treno (avevo 16 anni) con mia cugina ancora più giovane. Fu la prima volta che lo sentii dal vivo, la prima di tante ma quella che determinò e smosse quella passione che tutt’ora mi anima.

Un oratore eccezionale in grado di arrivare a tutti di ogni età, istruzione e ceto sociale. Un visionario, di un’intelligenza politica rarissima. Un uomo che ha saputo dare voce e corpo al desiderio di tanta gente del Nord. Un uomo puro.

Umberto non ti dimenticherò, guardaci tutti da lassù e guidaci nelle battaglie che ci attendono ancora. Grazie per tutto ciò che ci ha donato” conclude Alquati.

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