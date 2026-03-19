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Rapine violente per strappare collane d’oro in centro, 4 arresti a Torino

TORINO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Torino ha smantellato una banda criminale ritenuta responsabile di una serie di violente rapine che negli ultimi mesi avevano seminato il panico nelle zone della movida e del centro cittadino. L’operazione, condotta dalla Sezione “Falchi” della Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica, si è conclusa con l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di quattro giovani di nazionalità egiziana. Le indagini hanno permesso di ricostruire tre specifici episodi di aggressione avvenuti tra i giardini “Sambuy” e il Parco del Valentino. Il modus operandi del gruppo era sistematico e brutale: le vittime venivano circondate, minacciate con coltelli e accecate con spray urticante per facilitare lo strappo delle collane d’oro e impedire ogni reazione o inseguimento.

pc/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

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