Referendum, Fontana “Chi si oppone cerca di strappare solo squallidi consensi”

MILANO (ITALPRESS) – “Il referendum è qualcosa di talmente dovuto e doveroso, talmente necessario, che non se ne dovrebbe neanche discutere. E’ una riforma che aspettava di essere applicata dal momento in cui è stato approvato il nuovo codice di procedura penale, da quel momento era necessario arrivare alla separazione delle carriere, perché in tutti i paesi in cui vige il rito accusatorio – come quello italiano che è cambiato appunto nel 1989 – in tutti i paesi democratici del mondo esiste la separazione delle carriere”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parlando degli oppositori alla riforma della giustizia che potrebbe portare alla separazione della carriere dei magistrati, che verrà votata il prossimo 22 e il 23 marzo

xo5/tvi/mca2