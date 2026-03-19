Smog, da gennaio già 25 giorni di superamento della soglia limite per le Pm10
Il 2026 inizia male per Cremona con una media di concentrazione di Pm10 nell'aria pari a 42 microgrammi per metro cubo. Soresina osservata speciale
Un inverno dall’aria pesante quello cremonese, che ha registrato, nei primi mesi del 2026 (dato aggiornato al 15 marzo), già 25 giorni di superamento della soglia limite per le Pm10. A fornire il risultato, elaborando i dati d Arpa Lombardia, è Legambiente, che lancia l’allarme sulla necessità di attenzionare le emissioni.
Secondo le rilevazioni, la concentrazione media delle Pm10 è stata di 42 microgrammi per metro cubo a Cremona, con un picco a Soresina, che risulta essere il terzo comune col risultato peggiore dopo Meda e Rezzato, e che registra una media di 47,8 mg/m3, ma anche un numero di superamenti più alto che nel capoluogo, ossia 36.
A livello regionale la situazione peggiore nei capoluoghi è quella registrata a Lodi, seguita da Monza e Cremona, tutte con valori medi superiori alla soglia di legge per il valore di media annua pari 40 mg/m3. Anche Mantova e Milano, sebbene quest’ultima sia stata spodestata dal podio (era al primo posto nel 2025), eccedono tale valore, mentre Brescia e Pavia si posizionano appena sotto la soglia.
Il caso di Soresina, per Legambiente merita un’analisi a sé: “I livelli molto elevati di polveri sottili misurati in questa località sono verosimilmente associabili all’alto numero di animali allevati nel territorio circostante e dunque alle elevate emissioni di ammoniaca, gas che è un fondamentale precursore della formazione di particolato secondario, lungo una vasta fascia di pianura che si estende dal lodigiano al mantovano” fa sapere l’associazione.