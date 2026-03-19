Soresina, Padania Acque rinnova le reti in via IV Novembre e zona via dello Stadio

Prosegue senza sosta l’impegno di Padania Acque per l’ammodernamento delle infrastrutture idriche della provincia di Cremona. Nell’ambito del vasto piano di interventi finanziati dal Pnrr, attraverso il progetto Easi – Efficientamento Reti Acquedottistiche tramite Sistema Integrato, il comune di Soresina è attualmente interessato da importanti interventi di riqualificazione della rete cittadina.

I lavori, dell’importo di circa 500mila euro, finalizzati all’efficientamento del servizio e alla conseguente riduzione delle perdite di rete, prevedono la sostituzione e la posa di circa 600 metri di nuove tubazioni. Le vecchie condotte, ormai datate, ammalorate e non più idonee a sostenere l’attuale fabbisogno idrico a causa di un diametro sottodimensionato, lasceranno il posto a tubazioni moderne e performanti.

Per ottimizzare i tempi di esecuzione, l’azienda ha schierato due squadre di tecnici che operano simultaneamente in due punti dell’abitato. Un cantiere riguarda l’area posta a sud rispetto alla ferrovia: specificamente la zona interna al comparto degli impianti sportivi, dove i lavori interessano via dello Stadio. Parallelamente, il cantiere si snoda nel centro storico, a nord della ferrovia: l’intervento coinvolge un tratto di via IV Novembre, sviluppandosi tra la Torre Civica e l’intersezione con via Barbò.

Il cantiere di via IV Novembre, iniziato lo scorso 16 marzo, rappresenta un punto nevralgico per la mobilità cittadina. Salvo imprevisti, Padania Acque stima di concludere l’opera entro la fine di aprile.

“Con questi interventi, Padania Acque dimostra ancora una volta la propria capacità di trasformare i finanziamenti del Pnrr in opere concrete e durature” commenta l’Ad Alessandro Lanfranchi. “Non ci limitiamo a una manutenzione ordinaria, ma stiamo realizzando un cambio di passo strutturale. Sostituire condotte ormai obsolete con infrastrutture moderne permette di garantire un servizio efficiente e di contrastare la dispersione idrica”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Alessandro Tirloni: “Ringrazio Padania Acque per i lavori in corso, che porteranno a un miglioramento della rete idrica di Soresina”.

Padania Acque, nel confermare che l’obiettivo prioritario resta l’innalzamento della qualità del servizio, si scusa con i residenti e gli automobilisti per gli eventuali disagi temporanei causati dai cantieri.

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