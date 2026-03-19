A scuola con coltello, la dirigente: "Rafforzeremo controlli, serve collaborazione di tutti"
Previsto incontro col rappresentante dei genitori della classe coinvolta dell'Einaudi. "Purtroppo assistiamo ad un costante crescendo di comportamenti violenti"
Sull’allarmante episodio avvenuto ieri mattina presso la succursale di via Borghetto dell’istituto Einaudi (uno studente con coltello), interviene la dirigente dell’Istituto, Nicoletta Ferrari. “Condivido la preoccupazione dei genitori manifestata e l’allerta necessaria, domani incontrerò il rappresentante dei genitori della classe coinvolta, sto attendendo conferma della sua presenza”, afferma innanzitutto.
“La sicurezza è una priorità che va garantita, tant’è che mercoledì 18 marzo appena informata dell’agito verificatosi, immediatamente ho richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine che ringrazio per il pronto intervento.
“Seguiranno verifiche e provvedimenti interni, nonché una vigilanza e un controllo da parte dei docenti più serrati.
“Purtroppo – continua la dirigente – assistiamo ad un costante crescendo di comportamenti violenti da parte di adolescenti che genera allarme e che, per essere arginato, ha bisogno dell’impegno e della collaborazione di tutti: scuola, forze dell’ordine e genitori.
“Fortunatamente questo accaduto, simile a quelli che le cronache cittadine riportano, non ha avuto conseguenze, ma la tensione, lo sgomento e la paura percepita è stata notevole: i docenti si sono attivati prontamente con responsabilità e scrupolo e si è evitato il peggio”.