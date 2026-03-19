Sull’allarmante episodio avvenuto ieri mattina presso la succursale di via Borghetto dell’istituto Einaudi (uno studente con coltello), interviene la dirigente dell’Istituto, Nicoletta Ferrari. “Condivido la preoccupazione dei genitori manifestata e l’allerta necessaria, domani incontrerò il rappresentante dei genitori della classe coinvolta, sto attendendo conferma della sua presenza”, afferma innanzitutto.

“La sicurezza è una priorità che va garantita, tant’è che mercoledì 18 marzo appena informata dell’agito verificatosi, immediatamente ho richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine che ringrazio per il pronto intervento.

“Seguiranno verifiche e provvedimenti interni, nonché una vigilanza e un controllo da parte dei docenti più serrati.

“Purtroppo – continua la dirigente – assistiamo ad un costante crescendo di comportamenti violenti da parte di adolescenti che genera allarme e che, per essere arginato, ha bisogno dell’impegno e della collaborazione di tutti: scuola, forze dell’ordine e genitori.

“Fortunatamente questo accaduto, simile a quelli che le cronache cittadine riportano, non ha avuto conseguenze, ma la tensione, lo sgomento e la paura percepita è stata notevole: i docenti si sono attivati prontamente con responsabilità e scrupolo e si è evitato il peggio”.

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