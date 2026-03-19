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Cronaca

Taglio accise di benzina e diesel: calano i prezzi del carburante

Il decreto prevede un taglio di circa 25 centesimi per contrastare l’impennata dei prezzi causata dalla crisi internazionale legata al conflitto in Iran

Una pompa di benzina a Cremona
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I primi cartelli con i prezzi aggiornati sono comparsi a metà pomeriggio. Nei distributori di carburante di Cremona, la riduzione delle accise decisa dal governo guidato da Giorgia Meloni ha iniziato a tradursi in un calo concreto del costo alla pompa. Il decreto, entrato in vigore il 19 marzo, prevede un taglio di circa 25 centesimi al litro su benzina e diesel, misura temporanea valida per 20 giorni e pensata per contrastare l’impennata dei prezzi causata dalla crisi internazionale legata al conflitto in Iran.

Diversi benzinai in città, come si vede dalle immagini, hanno rapidamente adeguato i listini, trasferendo lo sconto ai consumatori. In alcuni impianti si registrano ribassi significativi già rispetto ai giorni precedenti, quando il caro-carburante aveva spinto i prezzi verso livelli record. La riduzione era un misura attesa, soprattutto dopo lo sforamento sopra i 2 euro al litro.

Il taglio delle accise rappresenta una risposta immediata ma non definitiva: il governo ha chiarito che la misura potrà essere prorogata solo se la crisi internazionale dovesse continuare. Intanto, a Cremona come nel resto d’Italia, gli automobilisti iniziano a vedere i primi benefici.

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