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Terremoto in Friuli-Venezia Giulia, scossa di magnitudo 3.9 nella provincia di Udine

(Adnkronos) –
Un terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito la provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, oggi giovedì 19 marzo, alle 11.28. L’epicentro è stato rilevato a due chilometri da Moggio Udinese, paesino in provincia di Udine, a una profondità di 15 km. 

La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma. 

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