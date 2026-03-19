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Umberto Bossi, l’addio del figlio Renzo: “Sempre fedele ai suoi ideali”

(Adnkronos) – “Dopo una vita di battaglie, vissuta fino all’ultimo respiro con passione e fedeltà ai suoi ideali, oggi si è spento nell’abbraccio dei suoi cari”. Renzo Bossi, all’Adnkronos, rende omaggio così al padre Umberto Bossi, morto oggi 19 marzo all’età di 84 anni. “Ci lascia la forza di non arrenderci mai, il coraggio di rialzarci dopo ogni caduta e l’amore profondo per la libertà e la nostra terra”, dice il figlio del fondatore della Lega. “Questo – conclude- è ciò che porteremo avanti, ogni giorno”.  

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