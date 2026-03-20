A scuola di salute fin da bambini: cinque incontri di Asst nei quartieri

In attesa del grande evento del 9 e 10 maggio 2026, “Super Gioco Sano” esce dalle Colonie Padane e arriva nei quartieri della città con cinque appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie.

Dal 20 marzo al 24 aprile 2026, i quartieri di Cremona si trasformano in spazi di scoperta e divertimento: laboratori, giochi ed esperienze accompagneranno i bambini in un viaggio tra i cinque sensi, per imparare a prendersi cura della propria salute in modo semplice e coinvolgente.

Si parte venerdì 20 marzo all’Oratorio San Francesco d’Assisi del quartiere Zaist, con un laboratorio dedicato all’udito. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e si svolgono dalle 16.15 alle 18.00.

L’iniziativa è promossa da ASST di Cremona, in collaborazione con il Comune di Cremona – Rete di quartieri e Politiche Educative – e il Gruppo Gamma della Cooperativa Il Solco.

AVER CURA DEI BAMBINI NEI QUARTIERI

«Credo che i quartieri siano luoghi fondamentali di incontro e di costruzione della comunità – afferma Francesca Romagnoli, vicesindaca con delega alle Reti di Comunità –.

Portare iniziative nei diversi quartieri della città significa offrire occasioni concrete di socialità, partecipazione e crescita condivisa. Quando istituzioni, servizi sanitari, scuole, associazioni e famiglie lavorano insieme, nascono vere reti capaci di creare opportunità educative accessibili a tutti. Investire sui bambini significa investire sul futuro: spazi di gioco e creatività nei quartieri aiutano a rafforzare i legami e a costruire una città sempre più attenta ai più piccoli e alle loro famiglie».

IMPARARE LA SALUTE GIOCANDO

«Super Gioco Sano, giunto alla quarta edizione, si amplia e incontra direttamente i quartieri e le loro comunità – spiega Michela Marieschi, assistente sanitaria. Il gioco è la prima forma di apprendimento: è divertendosi che i bambini scoprono il mondo e sviluppano nuove competenze.

Portare la promozione della salute nei luoghi della vita quotidiana significa renderla più vicina e accessibile alle famiglie. La collaborazione tra Comune, servizi sanitari e terzo settore dimostra quanto sia importante fare rete: per crescere un bambino serve una comunità capace di condividere idee, esperienze e competenze».

UN PERCORSO TRA I CINQUE SENSI

Il cuore dell’iniziativa è un percorso esperienziale pensato per i bambini: un viaggio tra vista, udito, tatto, olfatto e gusto. Dalle letture animate ai laboratori creativi, i piccoli partecipanti potranno sperimentare materiali, suoni e colori, entrare in contatto con la natura riconoscendo erbe e profumi, fino a scoprire il mondo del cibo attraverso attività dedicate al gusto. Un modo semplice e divertente per imparare, giocando insieme, le basi di uno stile di vita sano fin da piccoli.

IL PROGRAMMA

Cinque tappe nei quartieri della città, ognuna dedicata a uno dei cinque sensi:

20 marzo 2026. Quartiere Zaist (Oratorio San Francesco d’Assisi). Senso dell’udito. Letture animate e laboratorio “Un tuffo nelle storie”

27 marzo 2026. Quartiere Cambonino (Oratorio San Giuseppe). Senso del tatto, laboratorio con le nonne tra manualità, uncinetto e cucina

10 aprile 2026. Quartiere Boschetto (Centro civico). Senso dell’olfatto. Attività con le piante officinali e creazione di essenze

17 aprile 2026. Quartiere Villetta (Oratorio Beata Vergine). Senso della vista. Laboratorio artistico con Neuropsichiatria Infantile

23 aprile 2026. Quartiere San Felice (Parco Montessori). Senso del gusto. Attività sulla piramide alimentare e laboratori del gusto.

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