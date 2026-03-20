BYD Atto 2 DM-i: arriva il SUV ibrido con autonomia fino a 1.000 km





ROMA (ITALPRESS) – BYD presenta Atto 2 DM-i, nuovo SUV compatto nel segmento“C”, lungo poco più di 4,3 metri. Il nuovo modello adotta un sistema ibrido “Dual Mode” che combina motore elettrico e motore termico: secondo i dati del costruttore può viaggiare in modalità elettrica fino a 90 chilometri. Sono previste due versioni: Active, con autonomia complessiva dichiarata fino a 930 chilometri, e Boost, fino a 1.000 chilometri con una ricarica e un pieno. Il sistema gestisce in automatico l’alternanza tra funzionamento elettrico e ibrido. Sul fronte dei consumi, BYD indica una percorrenza fino a 20 km con un litro di carburante. La vettura raggiunge i 100 km/h in circa 7,5 secondi. Di serie è prevista l’assistenza alla guida e il sistema infotainment; sulla versione Boost è disponibile anche la funzione Vehicle-to-Load, che permette di alimentare dispositivi esterni. La versione Active è proposta a 23.900 euro, la Boost a 26.500 euro. BYD presenta Atto 2 DM-i, nuovo SUV compatto nel segmento“C”, lungo poco più di 4,3 metri. Il nuovo modello adotta un sistema ibrido “Dual Mode” che combina motore elettrico e motore termico: secondo i dati del costruttore può viaggiare in modalità elettrica fino a 90 chilometri. Sono previste due versioni: Active, con autonomia complessiva dichiarata fino a 930 chilometri, e Boost, fino a 1.000 chilometri con una ricarica e un pieno. Il sistema gestisce in automatico l’alternanza tra funzionamento elettrico e ibrido. Sul fronte dei consumi, BYD indica una percorrenza fino a 20 km con un litro di carburante. La vettura raggiunge i 100 km/h in circa 7,5 secondi. Di serie è prevista l’assistenza alla guida e il sistema infotainment; sulla versione Boost è disponibile anche la funzione Vehicle-to-Load, che permette di alimentare dispositivi esterni. La versione Active è proposta a 23.900 euro, la Boost a 26.500 euro.

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