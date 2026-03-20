Cremonese
Cremonese a Parma con quattro assenti: Baschirotto, Bondo, Moumbagna e Collocolo
Il nuovo allenatore grigiorosso Marco Giampaolo ha reso nota la lista dei convocati per la sfida sul campo del Parma. In attacco torna disponibile Vardy
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Ecco i grigiorossi convocati da mister Marco Giampaolo per Parma-Cremonese, sfida valida per la 30ª giornata di Serie A 2025-2026 in programma sabato 21 marzo alle ore 15 allo stadio “Tardini”. Quattro gli assenti nelle fila grigiorosse: Baschirotto, Bondo (squalificato), Moumbagna e Collocolo.
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
5 Luperto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino
CENTROCAMPISTI
2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi
ATTACCANTI
9 Djuric, 10 Vardy, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria
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