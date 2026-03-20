Il Parma ha il peggior attacco della A, ma con la Cremo vuole chiudere la pratica salvezza

Nove giornate per tentare di raggiungere l’obiettivo salvezza. Marco Giampaolo ha pochissimo tempo a disposizione per salvare la Cremonese. Potrà magari approfittare della sosta per gli impegni delle Nazionali per trasmettere i suoi concetti e princìpi di gioco ai giocatori, ma prima c’è la sfida contro il Parma da affrontare. Il nuovo tecnico dei grigiorossi ha detto di aver impartito pochi concetti per non esagerare, ma in generale ha chiesto una cosa su tutte, vale a dire più coraggio.

La sua sarà sicuramente una Cremonese diversa, già dal confronto con gli emiliani, e si spera che il suo arrivo possa avere l’effetto di una scossa per la squadra, che da ben 15 partite non vince ed ha un assoluto bisogno di invertire la rotta.

Il Parma vanta 10 punti in più in classifica rispetto alla Cremo e cercherà di chiudere la pratica salvezza. I 4 gol incassati contro il Torino nell’ultima di campionato hanno fatto male e Carlos Cuesta, giovane tecnico spagnolo dei gialloblu, vuole una reazione da parte della sua squadra, che prima del ko contro i granata avevano raccolto 3 vittorie e 2 pareggi in 5 partite.

Tre le assenze pesanti per il Parma: capitan Delprato, squalificato, oltre agli infortunati Cremaschi e Bernabé. Nel 5-3-2 di partenza la coppia d’attacco sarà formata dal capocannoniere della squadra Pellegrino, già autore di 8 reti, e dall’ex grigiorosso Strefezza, arrivato con il mercato invernale. L’altro ex della Cremo Valeri agirà come suo solito sulla fascia sinistra.

Quello del Parma è il peggior attacco della Serie A (assieme a quello del Lecce) con soli 21 gol all’attivo, ma gli emiliani sono solidi in difesa e incassano poche reti, per la precisione 36 in 29 turni (i crociati vantano la decima difesa della Serie A).

Giampaolo chiede ai suoi giocatori di resettare, di non pensare più al passato, nella speranza che la sfida con il Parma possa segnare una ripartenza, per una Cremo che comunque nella prima parte di stagione ha già dimostrato di avere le capacità per conquistare risultati importanti. Ci sono 3 punti di distacco dalla zona salvezza da recuperare, con il Lecce che nel prossimo turno avrà un impegno sulla carta molto difficile, sul campo della Roma. Il desiderio della Cremonese è che l’effetto Giampaolo possa regalare benefici già contro il Parma, una partita che potrebbe segnare la rinascita di una squadra che da troppo tempo si è smarrita.

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