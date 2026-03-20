Ditonellapiaga, dal terzo posto di Sanremo al Tanta Robba: concerto a Cremona il 2 luglio

Reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga (vero nome Margherita Carducci) sarà in concerto a Cremona il prossimo 2 luglio. L’annuncio è stato dato in contemporanea sia sul suo profilo Instagram ufficiale sia su quello del Tanta Robba Festival, l’ormai storica rassegna che ospiterà la cantante di “Che fastidio!”. L’ingresso è gratuito, previa registrazione, e il concerto si terrà al Parco Lungo Po Europa.

Un altro colpaccio per il Tanta Robba, spesso legato a cantanti di successo di Sanremo: in diverse occasioni ha ospitato artisti che poi si sono rivisti in riviera (basti citare l’esempio di Lucio Corsi); in questa invece si prepara ad accoglierne una che, con il suo secondo Sanremo, ha ottenuto la consacrazione.

La sera successiva, il 3 luglio, a Cremona e nell’ambito della stessa rassegna si esibirà l’istrionico Tony Pitony: il cantante che (ufficialmente) non svela la sua identità era stato scelto proprio da Dito per la serata duetti di Sanremo 2026: i due hanno cantato “The lady is a tramp” aggiudicandosi la serata grazie ad una memorabile esibizione.

Difficile però immaginare un duetto fra i due anche a Cremona: nella sera in cui Ditonellapiaga sarà a Cremona, Tony Pitony sarà in concerto a Legnano (MI). Viceversa l’indomani, con Tony Pitony a Cremona, è in programma un concerto di Ditonellapiaga a Bergamo.

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