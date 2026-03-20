Ultime News

20 Mar 2026 Cremonese a Parma con quattro assenti: Baschirotto, Bondo, Moumbagna e Collocolo
20 Mar 2026 Bando Nuova Impresa, Confcommercio: "Disponibili a guidare le aziende"
20 Mar 2026 Cambio della guardia ai vertici del Siulp: Marco Mennella nuovo segretario provinciale
20 Mar 2026 Rsa Mazza di Pizzighettone, successo per la raccolta fondi: ottenuti 22.856 euro
20 Mar 2026 Ditonellapiaga, dal terzo posto di Sanremo al Tanta Robba: concerto a Cremona il 2 luglio
Video Pillole

Giustizia, Matone “Se vince il Sì al referendum voltiamo pagina”

ROMA (ITALPRESS) – “Se volete che nulla cambi votate No, se volete voltare pagina votate Sì. Non è un referendum su Giorgia Meloni. Se passa il Sì noi finalmente voltiamo pagina e” non siamo più “in quella orrenda cartina dei Paesi dove la separazione delle carriere vige, ovvero tutta l’Europa occidentale e democratica, e dove la separazione delle carriere non c’è come Iran, Russia,
Siria, Turchia, la Nigeria. Io troverei bellissimo se da lunedì passassimo nell’emisfero occidentale, quello delle tutele e dei diritti”. Lo afferma la deputata della Lega ed ex magistrata, Simonetta Matone, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.

sat/mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...