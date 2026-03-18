Primo allenamento per Giampaolo: al via la nuova avventura con la Cremonese

Prende il via ufficialmente la nuova avventura sulla panchina della Cremonese per Marco Giampaolo. Il tecnico ha incontrato i giocatori e successivamente ha diretto la prima sessione di allenamento insieme al proprio staff. La seduta si è svolta sul campo numero 4 del Centro Arvedi: dopo una prima fase di attivazione a secco, il gruppo ha lavorato con esercizi di possesso palla e situazioni tecnico-tattiche, primi passi del lavoro che Giampaolo intende sviluppare nelle prossime settimane.

Per l’allenatore si tratta della seconda esperienza sulla panchina della Cremonese, un ritorno che arriva in un momento delicato della stagione. La squadra è infatti chiamata a reagire dopo un periodo complesso e a ritrovare compattezza e risultati. Il tempo però è poco. Già sabato i grigiorossi saranno impegnati nella trasferta contro il Parma: la gara potrebbe offrire le prime indicazioni sul nuovo corso tecnico.

La seduta odierna è stata anche l’occasione per iniziare a prendere confidenza con il nuovo staff tecnico, che accompagnerà Giampaolo in questa esperienza sulla panchina grigiorossa.

Lo staff di Giampaolo

Allenatore: Marco Giampaolo;

Vice-allenatore: Francesco Conti;

Allenatore dei portieri: Daniele Battara;

Collaboratore tecnico: Fabio Micarelli;

Preparatore atletico: Samuele Melotto;

Match analyst: Alcide Di Salvatore.

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