Nissan Micra, debutta in Italia la versione elettrica





ROMA (ITALPRESS) – La Nissan Micra arriva in Italia nella nuova generazione solo elettrica. Il modello resta nel segmento B e adotta un’impostazione estetica più “crossover”, con passaruota marcati e proporzioni compatte; il progetto del design è stato sviluppato dal centro stile Nissan di Londra. A bordo l’impostazione è essenziale, con due schermi da 10,1 pollici per quadro strumenti e infotainment. Sul piano tecnico sono previste due batterie, da 40 o 52 kWh, con un’autonomia dichiarata fino a 416 chilometri. In ricarica rapida, secondo i dati diffusi dal costruttore, il passaggio dal 15% all’80% richiede circa 30 minuti. Presente anche la funzione V2L, per alimentare dispositivi esterni, e la predisposizione al V2G. Sul fronte della sicurezza e dell’assistenza alla guida, la dotazione include sistemi come il ProPilot Assist. La Micra elettrica è già ordinabile in Italia, con prezzi a partire da 24.990 euro.

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