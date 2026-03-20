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OMC, il conflitto in Medio Oriente rallenta crescita del commercio globale

Nel suo ultimo rapporto “Global Trade Outlook and Statistics”, l’OMC – l’Organizzazione Mondiale del Commercio – afferma che la crescita del commercio mondiale subirà un rallentamento nel 2026. E avverte che il conflitto in corso in Medio Oriente potrebbe esercitare un’ulteriore pressione sul commercio globale. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/abr/mca3
(Fonte video: Xinhua)

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