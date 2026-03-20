Per 4 miliardi di persone grave scarsità di acqua

ROMA (ITALPRESS) – Nonostante la Terra disponga di ampie risorse di acqua dolce, la loro distribuzione è drammaticamente diseguale. Circa metà della popolazione mondiale, infatti, vive una condizione di grave scarsità per almeno un mese all’anno. Un fenomeno che colpisce oltre 4 miliardi di persone. È lo scenario delineato dal Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2026, presentato a Roma in occasione del convegno “Acqua, Agricoltura e Salute: innovazione e ricerca per la sicurezza, la qualità e la sostenibilità”, promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti.

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